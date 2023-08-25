Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрику нужно активизироваться»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию перед матчем с «Лутоном», на которой в частности упомянул Михаила Мудрика.

«Клуб меняет идею, которая была здесь в прошлом. Речь идет о молодых игроках, которые развивают свой талант и будут первыми в любом списке в будущем. Это увлекает. Это проект. Нужно усовершенствоваться, играть и завоевывать титулы.

У нас есть несколько молодых игроков, которым нужно активизироваться. В частности, это Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Мейсон Берстоу.

Мы не можем остановить прогресс наших молодых игроков, но нам нужно конкурировать».