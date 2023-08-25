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Англия
25 августа 2023, 19:41 |
304
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрику нужно активизироваться»

Главный тренер «Челси» рассказал о молодеже, которая есть в команде

25 августа 2023, 19:41 |
304
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрику нужно активизироваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию перед матчем с «Лутоном», на которой в частности упомянул Михаила Мудрика.

«Клуб меняет идею, которая была здесь в прошлом. Речь идет о молодых игроках, которые развивают свой талант и будут первыми в любом списке в будущем. Это увлекает. Это проект. Нужно усовершенствоваться, играть и завоевывать титулы.

У нас есть несколько молодых игроков, которым нужно активизироваться. В частности, это Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Мейсон Берстоу.

Мы не можем остановить прогресс наших молодых игроков, но нам нужно конкурировать».

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Нони Мадуэке Мейсон Берстоу пресс-конференция
Источник The Athletic
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