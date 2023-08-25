Грядущий клубный уик-энд для легионеров сборной Украины, которых Сергей Ребров вызвал на сентябрьские матчи отбора Евро-2024, может начаться уже сегодня.

В пятницу, 25 августа, в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги «Челси» Михаила Мудрика будет принимать «Лутон» (начало встречи — в 22:00 по киевскому времени).

А в 3-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» Андрея Лунина будет играть в Виго с местной «Сельтой» (22:30).

В субботу, 26 августа, в АПЛ «Борнмут» Илья Забарного будет ждать столичных гостей из «Тоттенхэма» (14:00), «Арсенал» Александра Зинченко на собственном стадионе в лондонском дерби сойдется с «Фулхэмом», «Эвертон» Виталия Миколенко будет принимать «Вулверхэмптон» (17:00).

В Ла Лиге «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика поедет в гости к «Севилье» (22:30), а в 3-м туре португальской Примейры «Бенфика» Анатолия Трубина на чужом стадионе будет противостоять «Жил Висенте» (22:30).

В воскресенье, 27 августа, в заокеанской МЛС «Интер Майами» Сергея Кривцова будет ждать тяжелый выезд к «Нью-Йорк Ред Булз» (02:30).

В в 6-м туре элитного дивизиона чемпионата Хорватии загребское «Динамо» Богдана Михайличенко будет принимать «Риеку» (22:00).