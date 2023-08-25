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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 19:20 | Обновлено 25 августа 2023, 19:22
88
0

Паузу в чемпионате Рух заполнит двусторонней игрой

Ближайшие планы львовян

25 августа 2023, 19:20 | Обновлено 25 августа 2023, 19:22
88
0
Паузу в чемпионате Рух заполнит двусторонней игрой

Поединок 5 тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» перенесен из-за участия днепрян в еврокубках.

Как стало известно Sport.ua лидер чемпионата – «Рух», паузу в УПЛ заполнит двусторонней игрой, которая состоится 26 августа.

По информации нашего источника, по индивидуальной программе занимаются Виталий Холод и Денис Пидгурский, остальные в строю.

В расположении «Руха» потенциальные новички – отсутствуют и до закрытия трансферного «окна» львовяне уже вряд ли кого-нибудь подпишут.

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инсайд Рух Львов
Источник Sport.ua
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