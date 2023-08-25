Паузу в чемпионате Рух заполнит двусторонней игрой
Ближайшие планы львовян
Поединок 5 тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» перенесен из-за участия днепрян в еврокубках.
Как стало известно Sport.ua лидер чемпионата – «Рух», паузу в УПЛ заполнит двусторонней игрой, которая состоится 26 августа.
По информации нашего источника, по индивидуальной программе занимаются Виталий Холод и Денис Пидгурский, остальные в строю.
В расположении «Руха» потенциальные новички – отсутствуют и до закрытия трансферного «окна» львовяне уже вряд ли кого-нибудь подпишут.
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