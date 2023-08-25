Верес готовится к матчу с Черноморцем: кадровые новости

Перенос поединка 5 тура УПЛ «Динамо» – «Верес» заставил ровенскую команду вносить коррективы в подготовку уже к следующему противостоянию – с «Черноморцем».

Как стало известно Sport.ua после дня отдыха футболисты «Вереса» уже 26 августа начнут тщательно изучать сильные и слабые стороны одесситов. Проведение спарринга, который заменил бы календарный матч с динамовцами - не запланировано.

По информации нашего источника, уже завтра защитник Денис Балан, который из-за незначительного повреждения пропустил кубковый поединок с «Эпицентром», сможет тренироваться в общей группе. А вот одному из лидеров – Дмитрию Клецу с возвращением в строй еще придется подождать. Он восстанавливается после травмы голеностопа и в лучшем случае будет готов помочь «Вересу» в середине сентября после международной паузы, вызванной матчами сборных.