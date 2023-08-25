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  4. Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Первый гол Бешикташа немного надломил Динамо»
Лига конференций
25 августа 2023, 19:22 |
181
1

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Первый гол Бешикташа немного надломил Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины прокомментировал игру украинских команд в еврокубках

25 августа 2023, 19:22 |
181
1
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Первый гол Бешикташа немного надломил Динамо»
ФК Динамо Киев. Олег Венглинский

24 августа состоялись первые матчи плей-офф Лиги Конференций и Лиги Европы. В Лиге Европы свой первый матч сыграла «Заря» (Луганск) в матче со «Славией» (Прага) и уступила 0:2. В Лиге Конференций результативный матч выдали подопечные Мирчи Луческу в противостоянии с «Бешикташем».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал игру украинских команд в еврокубковых матчах.

– Олег, чего не хватило «Заре» в первом матче со «Славией»?
– Не дотерпели, не удержали положительный результат. При счете 1:0 в пользу чехов было видно, что украинцы хотели отыграться, раскрылись и получили второй мяч, который практически хоронит шансы команды на проход дальше. Есть вера в то, что проход возможен, но будет очень трудно. «Славия» была сильнее на протяжении всей встречи. «Заря» играла на удержание счета, соперник действовал с позиции силы.

Матч чешской команды с «Днепром-1» показал, что она очень крепкий середняк, который имеет в своем составе качественных игроков. Мастерство таких исполнителей, как в «Славии», позволяет надламывать сопротивление со стороны таких команд, как сегодняшние «Днепр-1» и «Заря». Вчера команда Лалатовича могла зацепиться за положительный результат, сдерживала атаки, держала игру, где-то было везение. Но поражение 0:2 будет очень сложно отыграть.

– Как оценить влияние на «Зарю» прихода нового главного тренера?
– «Заря», которая была до Лалатовича, была на три головы сильнее. Был сильный коллектив, который играл на равных с грандами украинского чемпионата. Сейчас чувствуется разница по качеству игры, подбору футболистов. Сейчас команде тяжело адаптировать атакующие действия. Сегодняшняя «Заря» слабее, первые матчи чемпионата показали уязвимые места луганчан. Тренеру, который пришел, тоже надо время на адаптацию, он только знакомится с нашим футболом. Его «Заря» только в начале своего пути, только формируется. Счет 0:2 четко показывает, что игроки еще привыкают к требованиям главного тренера.

– Украинские клубы в еврокубках много пропускают со стандартных положений. Почему?
– Здесь и плюс «Славии», и минус «Зари». Минус украинской команды в том, что она разбирала игру соперника, но «Славия» силовая команда, чехи продавили оборону «Зари». Соперник хорошо играет на стандартах, разыгрывает мяч и идет давление на защитников соперника. И в матче с «Зарей» чехи использовали эти умения на 100 процентов.

Не только для «Зари», но и для других наших команд, которые играют в еврокубках, стандартное положение – это как пенальти. Розыгрыш стандартов требует концентрации, внимания, тренировок. А этого всего сейчас нет.

– Чего тогда не хватило «Динамо» в матче с «Бешикташем»?
– При почти равной игре ничего не предвещало забитого гола. При игре в атаке, которую киевляне показывали в первом тайме, довольно сложно собраться, когда частично и случайность играет против тебя. Поставили пенальти, пропустили гол, который не совсем логичен, это выбило из колеи. Это было нелогичным исходя из того, что происходило на футбольном поле. Но надо отдать должное, киевляне вышли из этой ситуации и дальше играли ровно, было и преимущество, но такие голы влияют психологически.

Состав команды в «Бешикташе» очень опытный, мастерские исполнители, у которых за плечами не один десяток клубов. Было видно, что они уверены в своей игре, брали мяч под контроль, брали паузу, с такой командой тяжело играть первым номером. «Динамо» играло молодым составом, ребята проявляли характер, бились за результат, за команду, за страну и хотели сделать болельщикам праздник.

На мой взгляд, играли на равных. Хочу выделить Караваева, он выдал сильный матч, отдал и сам забил, но «люди в черном» на VAR сделали свое дело, не хочу их обвинять, у них свои рекомендации. Не повезло, и пенальти, и отменили гол, и не хватило опыта.

– Чего не хватило на последних минутах игры? Концентрации?

– При счете 2:2 динамовцы побежали выигрывать этот матч, потому что были болельщики. А было бы больше опыта, сыграли бы вничью, счет и уровень игры были достойными и такой счет давал хорошие шансы на ответный матч. И сейчас шансы есть, но ведь 3:2 и 2:2 разные вещи. Этот счет позволяет «Бешикташу» играть вторым номером, отдавать инициативу, а нашим ребятам надо гандикап отыгрывать. Хотели забить третий, а возможно надо было сыграть более надежно, внимательно в обороне, оставалось мало времени.

Молодежь «Динамо» хотела победить в этом матче: молодость, экспрессия. Царенко, Диалло, хотели победить, Ванат всю игру старался, искал моменты среди опытных защитников турецкой команды. Тренер всегда на грани риска при выполнении замен. Выпустив на поле Царенко, Луческу возможно хотел удивить. У него мало игрового времени, он хотел выпустить скоростного футболиста, которого турки даже не видели в игре, просматривая матчи, нестандартный ход хотел сделать.

– Есть ли у «Динамо» шанс в ответном матче?
– Шансы у команды есть, хочу отдельно пожелать Ванату в следующей игре с «Бешикташем» забить гол и прервать свою безголевую серию, она не очень длинная, но переживаю за его игру, надеюсь, что «Динамо» сможет пройти турков и Ванат сможет отличиться. Нам надо, чтобы украинские команды хорошо сыграли в ответных матчах. Если из трех команд две пройдут дальше в групповой этап, это уже будет очень хорошо, очень важно для нашего футбола и для нашей страны.

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Олег Венглинский Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря
Источник Sport.ua
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Болела
Єдине з чим не погоджусь на рахунок Беш-Динамо.. ні при рахунку 2:2, ні при 3:3, турки не будуть вдома грати другим номером..
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