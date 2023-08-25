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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 18:51 | Обновлено 25 августа 2023, 18:52
1252
0

Стало известно, почему Дулуб не сможет руководить ЛНЗ в следующем матче

Черкасскому клубу нужно еще немного времени на решение вопросов

25 августа 2023, 18:51 | Обновлено 25 августа 2023, 18:52
1252
0
Стало известно, почему Дулуб не сможет руководить ЛНЗ в следующем матче
ФК Львов. Олег Дулуб

Как стало известно Sport.ua, в субботнем матче 5-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» руководить действиями футболистов ЛНЗ с тренерской скамейки будет Юрий Дудник, а не Олег Дулуб. Это связано с тем, что черкасский клуб занимается оформлением документов по приему на работу иностранца, гражданина Беларуси. На решение бюрократических вопросов может уйти до 10 дней.

57-летний беларуский специалист Олег Дулуб сменил у руля ЛНЗ Александра Ковпака, отправленного в отставку 23 августа сразу после поражения от «Виктории» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

После четырех туров УПЛ сезона-2023/2024 ЛНЗ с 3 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Матч ЛНЗ — «Металлист 1925» состоится 26 августа. Начало — в 15:00.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, кто ещё может войти в тренерский штаб ЛНЗ.

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Источник Sport.ua
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