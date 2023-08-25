Копа Судамерикана. Дефенса увезла ничью из Рио, ЛДУ Кито обыграл Сан-Паулу

В Копа Судамерикана завершились первые матчи четвертьфинала.

Аргентинский «Эстудиантес де Ла-Плата» в гостях уступил бразильскому «Ботафого», пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Еще один аргентинский клуб, «Дефенса и Хустисия», пропустив от «Ботафого» в начале второго тайма, смог увезти ничью из Рио-де-Жанейро благодаря голу Николаса Трипичио.

Бразильская «Форталеза» в гостях обыграла другой клуб из Бразилии, «Америка Минейро». К перерыву гости вели 3:0, но «Америка Минейро» смог отыграть один гол во втором тайме.

В столице Эквадора местный «ЛДУ Кито» уже к середине первого тайма вел 2:0 в матче против именитого бразильского «Сан-Паулу» - по голу забили Жоан Хулио и Ренато Ибарра. Гости за 10 минут до завершения основного времени смогли отыграть один гол усилиями Лукаса Моуры.

Копа Судамерикана 2023

Четвертьфинал. Первые матчи, 23-25 августа

Коринтианс (Бразилия) – Эстудиантес де Ла-Плата (Аргентина) – 1:0 (1:0)

Гол: Жил, 17.

Ботафого (Бразилия) – Дефенса и Хустисия (Аргентина) – 1:1 (1:1)

Голы: Пирес, 56 – Трипичио, 78.

Америка Минейро (Бразилия) – Форталеза (Бразилия) – 1:3 (0:3)

Голы: Мастриани, 69 – Гильерме, 15, Почеттино, 21, Гильерме, 41.

ЛДУ Кито (Эквадор) – Сан-Паулу (Бразилия) – 2:1 (2:0)

Голы: Хулио, 2, Ибарра, 25 – Моура, 80.

Ответные матчи пройдут 30 августа - 1 сентября