Копа Судамерикана. Дефенса увезла ничью из Рио, ЛДУ Кито обыграл Сан-Паулу
В Копа Судамерикана прошли первые матчи четвертьфинала
В Копа Судамерикана завершились первые матчи четвертьфинала.
Аргентинский «Эстудиантес де Ла-Плата» в гостях уступил бразильскому «Ботафого», пропустив единственный гол в середине первого тайма.
Еще один аргентинский клуб, «Дефенса и Хустисия», пропустив от «Ботафого» в начале второго тайма, смог увезти ничью из Рио-де-Жанейро благодаря голу Николаса Трипичио.
Бразильская «Форталеза» в гостях обыграла другой клуб из Бразилии, «Америка Минейро». К перерыву гости вели 3:0, но «Америка Минейро» смог отыграть один гол во втором тайме.
В столице Эквадора местный «ЛДУ Кито» уже к середине первого тайма вел 2:0 в матче против именитого бразильского «Сан-Паулу» - по голу забили Жоан Хулио и Ренато Ибарра. Гости за 10 минут до завершения основного времени смогли отыграть один гол усилиями Лукаса Моуры.
Копа Судамерикана 2023
Четвертьфинал. Первые матчи, 23-25 августа
Коринтианс (Бразилия) – Эстудиантес де Ла-Плата (Аргентина) – 1:0 (1:0)
Гол: Жил, 17.
Ботафого (Бразилия) – Дефенса и Хустисия (Аргентина) – 1:1 (1:1)
Голы: Пирес, 56 – Трипичио, 78.
Америка Минейро (Бразилия) – Форталеза (Бразилия) – 1:3 (0:3)
Голы: Мастриани, 69 – Гильерме, 15, Почеттино, 21, Гильерме, 41.
ЛДУ Кито (Эквадор) – Сан-Паулу (Бразилия) – 2:1 (2:0)
Голы: Хулио, 2, Ибарра, 25 – Моура, 80.
Ответные матчи пройдут 30 августа - 1 сентября
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