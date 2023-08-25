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Турция
25 августа 2023, 18:36 | Обновлено 25 августа 2023, 18:39
787
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира уехал в Турцию

Доминик Ливакович стал игроком «Фенербахче»

25 августа 2023, 18:36 | Обновлено 25 августа 2023, 18:39
787
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира уехал в Турцию
ФК Фенербахче. Доминик Ливакович

Хорватский вратарь Доминик Ливакович официально перешел из загребского «Динамо» в турецкий «Фенербахче».

Сумма трансфера составляет 6.65 миллионов евро. В соглашении предусмотрены бонусы для «Динамо» Загреб – 950 тысяч евро.

28-летний вратарь подписал с клубом пятилетний контракт. Он будет выступать под 40-м номером.

В прошлом сезоне Доминик Ливакович отыграл 49 матчей за «Динамо» Загреб, пропустив 49 голов. Большую часть матчей он начинал в роли капитана команды. Хорват является вторым игроком в истории клуба по количеству матчей (290).

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Доминик Ливакович Фенербахче Динамо Загреб трансферы
Источник ФК Фенербахче
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