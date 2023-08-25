ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира уехал в Турцию

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Доминик Ливакович стал игроком «Фенербахче»
Хорватский вратарь Доминик Ливакович официально перешел из загребского «Динамо» в турецкий «Фенербахче».
Сумма трансфера составляет 6.65 миллионов евро. В соглашении предусмотрены бонусы для «Динамо» Загреб – 950 тысяч евро.
28-летний вратарь подписал с клубом пятилетний контракт. Он будет выступать под 40-м номером.
В прошлом сезоне Доминик Ливакович отыграл 49 матчей за «Динамо» Загреб, пропустив 49 голов. Большую часть матчей он начинал в роли капитана команды. Хорват является вторым игроком в истории клуба по количеству матчей (290).
Ailemize hoş geldin Dominik Livakovic! 💛— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2023
🔗 https://t.co/71Pl34TY50 pic.twitter.com/uu3HWB1Fj6
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