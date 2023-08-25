ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира уехал в Турцию

Хорватский вратарь Доминик Ливакович официально перешел из загребского «Динамо» в турецкий «Фенербахче».

Сумма трансфера составляет 6.65 миллионов евро. В соглашении предусмотрены бонусы для «Динамо» Загреб – 950 тысяч евро.

28-летний вратарь подписал с клубом пятилетний контракт. Он будет выступать под 40-м номером.

В прошлом сезоне Доминик Ливакович отыграл 49 матчей за «Динамо» Загреб, пропустив 49 голов. Большую часть матчей он начинал в роли капитана команды. Хорват является вторым игроком в истории клуба по количеству матчей (290).