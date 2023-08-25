Украина. Первая лига25 августа 2023, 18:29 | Обновлено 25 августа 2023, 18:45
688
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Матч Металлиста и Карпат приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды успели сыграть около 20 минут
25 августа 2023, 18:29 | Обновлено 25 августа 2023, 18:45
688
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Матч 5-го тура Первой лиги между харьковским «Металлистом» и львовскими «Карпатами» приостановлен из-за воздушной тревоги.
На момент приостановки команды сыграли более 20 минут и «Карпаты» вели 1:0 - уже на второй минуте счет открыл Амвросий Чачуа.
В Зоне А Первой лиги «Карпаты» после четырех туров лидируют, а «Металлист» занимает седьмое место.
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