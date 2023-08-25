Матч Металлиста и Карпат приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч 5-го тура Первой лиги между харьковским «Металлистом» и львовскими «Карпатами» приостановлен из-за воздушной тревоги.

На момент приостановки команды сыграли более 20 минут и «Карпаты» вели 1:0 - уже на второй минуте счет открыл Амвросий Чачуа.

В Зоне А Первой лиги «Карпаты» после четырех туров лидируют, а «Металлист» занимает седьмое место.