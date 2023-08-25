Мудрик стал почетным гражданином города Красноград

Украинскому полузащитнику лондонского клуба «Челси» Михаилу Мудрику присвоено звание почетного гражданина города Красноград, что в Харьковской области.

Решением об этом принято единогласно сессией городского совета Краснограда.

Сообщается, что Мудрику будет вручен соответствующий диплом и памятный знак.

Как известно, 22-летний Михаил Мудрик родился в Краснограде, который находится в 100 км от областного центра Харьковщины.