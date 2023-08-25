Англия25 августа 2023, 17:56 | Обновлено 25 августа 2023, 18:02
416
4
Мудрик стал почетным гражданином города Красноград
Футболиста отметили на малой родине
25 августа 2023, 17:56 | Обновлено 25 августа 2023, 18:02
416
4
Украинскому полузащитнику лондонского клуба «Челси» Михаилу Мудрику присвоено звание почетного гражданина города Красноград, что в Харьковской области.
Решением об этом принято единогласно сессией городского совета Краснограда.
Сообщается, что Мудрику будет вручен соответствующий диплом и памятный знак.
Как известно, 22-летний Михаил Мудрик родился в Краснограде, который находится в 100 км от областного центра Харьковщины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 августа 2023, 05:55 0
Американец поставил на украинского чемпиона
Футбол | 24 августа 2023, 21:58 41
Команда Ненада Лалатовича сыграла качественнее, чем «Днепр-1», но от поражения это не спасло
Бокс | 25.08.2023, 06:15
Футбол | 25.08.2023, 13:58
Футбол | 25.08.2023, 14:12
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Жесть, за що?
Показать Скрыть 1 ответ
Скоро город переименуют у Мудрівьск.
За то что разминировал несколько десятков Га заминированной красноградской земли?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2023, 23:00 1
24.08.2023, 13:40 18
24.08.2023, 07:00 7
23.08.2023, 22:34
24.08.2023, 20:44 4
25.08.2023, 12:45
24.08.2023, 08:40 3
25.08.2023, 12:10