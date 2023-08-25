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  4. Мудрик стал почетным гражданином города Красноград
Англия
25 августа 2023, 17:56 | Обновлено 25 августа 2023, 18:02
416
4

Мудрик стал почетным гражданином города Красноград

Футболиста отметили на малой родине

25 августа 2023, 17:56 | Обновлено 25 августа 2023, 18:02
416
4
Мудрик стал почетным гражданином города Красноград
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинскому полузащитнику лондонского клуба «Челси» Михаилу Мудрику присвоено звание почетного гражданина города Красноград, что в Харьковской области.

Решением об этом принято единогласно сессией городского совета Краснограда.

Сообщается, что Мудрику будет вручен соответствующий диплом и памятный знак.

Как известно, 22-летний Михаил Мудрик родился в Краснограде, который находится в 100 км от областного центра Харьковщины.

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Serhii P.
Жесть, за що?
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+3
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Summertime
Скоро город переименуют у Мудрівьск.
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+2
apepa
За то что разминировал несколько десятков Га заминированной красноградской земли?
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0
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