ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала бельгийского нападающего

Правый вингер сборной Бельгии Доди Лукебакио официально перешел из «Герты» в «Севилью».

Испанский клуб заплатит немцам 10 миллионов евро за 25-летнего игрока. Доди подписал контракт до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги бельгийский вингер отыграл за «Герту» 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста, но это не спасло его клуб от вылета во второй немецкий дивизион.

В общей сложности в составе берлинского клуба Лукебакио появлялся на поле ровно 100 раз. На его счету 28 голов и 18 ассистов.