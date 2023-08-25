ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала бельгийского нападающего
Доди Лукебакио присоединился к королям Лиги Европы
Правый вингер сборной Бельгии Доди Лукебакио официально перешел из «Герты» в «Севилью».
Испанский клуб заплатит немцам 10 миллионов евро за 25-летнего игрока. Доди подписал контракт до лета 2028 года.
В прошлом сезоне Бундеслиги бельгийский вингер отыграл за «Герту» 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста, но это не спасло его клуб от вылета во второй немецкий дивизион.
В общей сложности в составе берлинского клуба Лукебакио появлялся на поле ровно 100 раз. На его счету 28 голов и 18 ассистов.
🖊️ Dodi Lukebakio, refuerzo para la parcela ofensiva. 🇧🇪🔝— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 24, 2023
¡Bienvenido a Sevilla, Dodi! ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas
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