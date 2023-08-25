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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала бельгийского нападающего
Испания
25 августа 2023, 17:51 |
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала бельгийского нападающего

Доди Лукебакио присоединился к королям Лиги Европы

25 августа 2023, 17:51 |
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала бельгийского нападающего
ФК Севилья. Доди Лукебакио

Правый вингер сборной Бельгии Доди Лукебакио официально перешел из «Герты» в «Севилью».

Испанский клуб заплатит немцам 10 миллионов евро за 25-летнего игрока. Доди подписал контракт до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги бельгийский вингер отыграл за «Герту» 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста, но это не спасло его клуб от вылета во второй немецкий дивизион.

В общей сложности в составе берлинского клуба Лукебакио появлялся на поле ровно 100 раз. На его счету 28 голов и 18 ассистов.

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Доди Лукебакио Севилья Герта трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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