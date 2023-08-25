Источник: вратарь Металлиста станет игроком Карпат

Вратарь харьковского «Металлиста» Владислав Рыбак станет игроком львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний вратарь присоединится к «Карпатам» на правах аренды с правом выкупа.

Интересно, что, скорее всего, сегодня, 25 августа, он играет свой последний матч за «Металлист». Соперником является будущий клуб Владислава – «Карпаты».

В прошлом сезоне Рыбак выступал за «Днепр-1». Первую половину кампании он провел в качестве резервиста, в то время как весной играл регулярно. На счету Владислава 13 матчей в прошлом сезоне УПЛ, в которых он пропустил 13 голов.