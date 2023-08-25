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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 17:38 |
675
1

Источник: вратарь Металлиста станет игроком Карпат

Владислав Рыбак сегодня, 25 августа, отыграет последний матч за харьковчан

25 августа 2023, 17:38 |
675
1
Источник: вратарь Металлиста станет игроком Карпат
УПЛ. Владислав Рыбак

Вратарь харьковского «Металлиста» Владислав Рыбак станет игроком львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний вратарь присоединится к «Карпатам» на правах аренды с правом выкупа.

Интересно, что, скорее всего, сегодня, 25 августа, он играет свой последний матч за «Металлист». Соперником является будущий клуб Владислава – «Карпаты».

В прошлом сезоне Рыбак выступал за «Днепр-1». Первую половину кампании он провел в качестве резервиста, в то время как весной играл регулярно. На счету Владислава 13 матчей в прошлом сезоне УПЛ, в которых он пропустил 13 голов.

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Владислав Рыбак Карпаты Львов Металлист Харьков трансферы Первая лига Украины ТаТоТаке аренда игрока
Источник ТаТоТаке
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apepa
Уже гол пропустил на глазах Маркевича.. Думаю аренда откладываецца..
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