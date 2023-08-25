Источник: вратарь Металлиста станет игроком Карпат
Владислав Рыбак сегодня, 25 августа, отыграет последний матч за харьковчан
Вратарь харьковского «Металлиста» Владислав Рыбак станет игроком львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний вратарь присоединится к «Карпатам» на правах аренды с правом выкупа.
Интересно, что, скорее всего, сегодня, 25 августа, он играет свой последний матч за «Металлист». Соперником является будущий клуб Владислава – «Карпаты».
В прошлом сезоне Рыбак выступал за «Днепр-1». Первую половину кампании он провел в качестве резервиста, в то время как весной играл регулярно. На счету Владислава 13 матчей в прошлом сезоне УПЛ, в которых он пропустил 13 голов.
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