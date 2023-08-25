Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»

Бывший игрок «Днепра-1» и тренер «Александрии» Сергей Кравченко поделился мнениями по поводу влияния судейства на то, что «Днепр-1» и «Днепр» не выиграли чемпионат Украины.

«В этом году не считаю, что чемпионство было убито, наоборот, было много результативных ошибок в пользу «Днепра-1». А что касается прошлого, то не уверен, что сейчас эту тему целесообразно поднимать. Все знают, что никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат тогда, потому и судейство было предвзятым», — сказал Кравченко.

Напомним, что «Днепр-1» в прошлом сезоне занял второе место по итогам чемпионата Украины, а лучший результат «Днепра» – вторые места в сезонах 92/93 и 2013/14.