Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Бывший игрок «Днепра-1» и тренер «Александрии» – о влиянии судейства на днепровский клуб
Бывший игрок «Днепра-1» и тренер «Александрии» Сергей Кравченко поделился мнениями по поводу влияния судейства на то, что «Днепр-1» и «Днепр» не выиграли чемпионат Украины.
«В этом году не считаю, что чемпионство было убито, наоборот, было много результативных ошибок в пользу «Днепра-1». А что касается прошлого, то не уверен, что сейчас эту тему целесообразно поднимать. Все знают, что никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат тогда, потому и судейство было предвзятым», — сказал Кравченко.
Напомним, что «Днепр-1» в прошлом сезоне занял второе место по итогам чемпионата Украины, а лучший результат «Днепра» – вторые места в сезонах 92/93 и 2013/14.
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