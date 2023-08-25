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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 16:43 | Обновлено 25 августа 2023, 18:19
906
11

Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»

Бывший игрок «Днепра-1» и тренер «Александрии» – о влиянии судейства на днепровский клуб

25 августа 2023, 16:43 | Обновлено 25 августа 2023, 18:19
906
11
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Бывший игрок «Днепра-1» и тренер «Александрии» Сергей Кравченко поделился мнениями по поводу влияния судейства на то, что «Днепр-1» и «Днепр» не выиграли чемпионат Украины.

«В этом году не считаю, что чемпионство было убито, наоборот, было много результативных ошибок в пользу «Днепра-1». А что касается прошлого, то не уверен, что сейчас эту тему целесообразно поднимать. Все знают, что никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат тогда, потому и судейство было предвзятым», — сказал Кравченко.

Напомним, что «Днепр-1» в прошлом сезоне занял второе место по итогам чемпионата Украины, а лучший результат «Днепра» – вторые места в сезонах 92/93 и 2013/14.

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Днепр-1 Днепр Сергей Кравченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судейство
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 11
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Віктор Коробка
Коли рівень Дніпра був дійсно чемпіонським, то йому навіть совєтські судді не завадили стати чемпіоном союзу. 
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+2
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andrea778
А тепер не дають виграти ЛЧ, потім ЛЄ, нарешті дозволили закріпитись ЛК.
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+1
Summertime
Днепр (Днепропетровск) -  двукратный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР.  
  И даже москвичи с киевлянами не помешали. А у нас сплошной заговор и зрада.
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0
andre_lui
Без бажання важко виграти
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0
Виктор Алтухов
В минулому сезоні майже у кожному мвтчі призначалися або пенальті, або інші результативні дії на кормсть Дніпра, команда по цьому показнику випередила, навіть, лідера минулих  сезонів Динамо. В цьому Динамо, поки що, попереду.
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
apepa
Днепр должен был выигрывать чемпионство. По моим данным ему помешал это сделать бандюк ахметов...
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-2
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