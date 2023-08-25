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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 16:06 | Обновлено 25 августа 2023, 16:14
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0

Команда Головко рассталась с полузащитником

Минус один игрок у «Диназа»

25 августа 2023, 16:06 | Обновлено 25 августа 2023, 16:14
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0
Команда Головко рассталась с полузащитником
ФК Диназ. Александр Головко

Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и фланговый полузащитник Владислав Клименко пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений.

19-летний Клименко в нынешнем сезоне успел сыграть один матч в чемпионате Первой лиги с «Черниговом» и один – в Кубке страны с «Локомотивом», где после выхода на замену на 75-й минуте Владсилав успел получить две желтые карточки и удалиться с поля.

В предыдущем сезоне Первой лиги полузащитник провел за «Диназ» 12 матчей и забил 2 мяча. Ранее воспитанник «Чайки» выступал за команду из Петропавловской Борщаговки во Второй лиге.

«Диназ» под руководством бывшего защитника сборной Украины Александра Головко в первых четырех турах чемпионата Первой лиги набрал 3 очка. Команда занимает восьмое место в группе Б. 27 августа вышгородцы сыграет на выезде с «Левым берегом».

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Диназ Вышгород Александр Головко трансферы Владислав Клименко инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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