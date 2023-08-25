Команда Головко рассталась с полузащитником
Минус один игрок у «Диназа»
Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и фланговый полузащитник Владислав Клименко пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений.
19-летний Клименко в нынешнем сезоне успел сыграть один матч в чемпионате Первой лиги с «Черниговом» и один – в Кубке страны с «Локомотивом», где после выхода на замену на 75-й минуте Владсилав успел получить две желтые карточки и удалиться с поля.
В предыдущем сезоне Первой лиги полузащитник провел за «Диназ» 12 матчей и забил 2 мяча. Ранее воспитанник «Чайки» выступал за команду из Петропавловской Борщаговки во Второй лиге.
«Диназ» под руководством бывшего защитника сборной Украины Александра Головко в первых четырех турах чемпионата Первой лиги набрал 3 очка. Команда занимает восьмое место в группе Б. 27 августа вышгородцы сыграет на выезде с «Левым берегом».
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