Команда Головко рассталась с полузащитником

Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и фланговый полузащитник Владислав Клименко пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений.

19-летний Клименко в нынешнем сезоне успел сыграть один матч в чемпионате Первой лиги с «Черниговом» и один – в Кубке страны с «Локомотивом», где после выхода на замену на 75-й минуте Владсилав успел получить две желтые карточки и удалиться с поля.

В предыдущем сезоне Первой лиги полузащитник провел за «Диназ» 12 матчей и забил 2 мяча. Ранее воспитанник «Чайки» выступал за команду из Петропавловской Борщаговки во Второй лиге.

«Диназ» под руководством бывшего защитника сборной Украины Александра Головко в первых четырех турах чемпионата Первой лиги набрал 3 очка. Команда занимает восьмое место в группе Б. 27 августа вышгородцы сыграет на выезде с «Левым берегом».