Кубок Либертадорес. Флуминенсе дома обыграл Олимпию в четвертьфинале
Херман Кано забил гол и сделал результативную передачу
Бразильский «Флуминенсе» в домашнем матче обыграл парагвайскую «Олимпию» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес-2023.
Победу хозяевам принес аргентинский форвард-ветеран Херман Кано, который перед перерывом отдал результативную передачу полузащитнику Андре, а на исходе часа игры забил сам и стал с 7 голами лидером рейтинга бомбардиров розыгрыша Кубка Либертадорес.
Ответная встреча между этими командами пройдет в пятницу, 1 сентября, в Асунсьоне.
Кубок Либертадорес 2023
Четвертьфинал. Первый матч, 25 августа
Флуминенсе (Бразилия) – Олимпия (Парагвай) – 2:0 (1:0)
Голы: Андре, 43, Кано, 59.
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