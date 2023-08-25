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Кубок Либертадорес
25 августа 2023, 16:27 |
42
0

Кубок Либертадорес. Флуминенсе дома обыграл Олимпию в четвертьфинале

Херман Кано забил гол и сделал результативную передачу

25 августа 2023, 16:27 |
42
0
Кубок Либертадорес. Флуминенсе дома обыграл Олимпию в четвертьфинале
Lorena. Херман Кано

Бразильский «Флуминенсе» в домашнем матче обыграл парагвайскую «Олимпию» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес-2023.

Победу хозяевам принес аргентинский форвард-ветеран Херман Кано, который перед перерывом отдал результативную передачу полузащитнику Андре, а на исходе часа игры забил сам и стал с 7 голами лидером рейтинга бомбардиров розыгрыша Кубка Либертадорес.

Ответная встреча между этими командами пройдет в пятницу, 1 сентября, в Асунсьоне.

Кубок Либертадорес 2023

Четвертьфинал. Первый матч, 25 августа

Флуминенсе (Бразилия) – Олимпия (Парагвай) – 2:0 (1:0)

Голы: Андре, 43, Кано, 59.

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Источник Sport.ua
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