ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал в аренду еще одного таланта

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил об аренде бразильского полузащитника «Челси» Андрея Сантоса.

В 2022 году Андрей Сантос провел 33 матча за родной «Васко да Гама», забив 8 голов. После этого «Челси» решил приобрести игрока за 12.5 миллионов евро, но оставил бразильца в «Васко» до конца сезона 2022/23. Во время предсезонной подготовки «синих» Андрей был регулярным игроком товарищеских матчей.

«Я очень рад быть здесь. Я знаю, что «Форест» – это большой клуб, который играет в хороший футбол и имеет качественных футболистов, что для меня важно. Я всегда мечтал поиграть в АПЛ, поэтому не могу дождаться, когда это произойдет», – прокомментировал переход Андрей Сантос.