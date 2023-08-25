ОФИЦИАЛЬНО. Карл Токо-Экамби перешел в Абху
У клубов Саудовской Аравии еще один известный новичок
30-летний нападающий Карл Токо-Экамби официально перешел из французского «Лиона» в саудовскую «Абху».
Трансфер экс-форварда «Вильярреала» обошелся в 1.5 миллиона евро. Также 500 тысяч евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Камерунец подписал контракт на 2 года.
Прошлый сезон Карл провел в двух клубах: первую половину в «Лионе», а вторую в аренде у «Ренне». Токо-Экамби отыграл 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 4 ассиста. Также он был участником чемпионата мира 2022 года в составе сборной Камеруна, но не смог отличиться результативными действиями за 3 матча турнира.
📸| صور من مراسم توقيع اللاعب ايكامبي مع #نادي_أبها بحضور رئيس مجلس الإداري الدكتور أحمد الحديثي .#ايكامبي_ابهاوي ❤️💙 pic.twitter.com/s5kmvbUkgO— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 24, 2023
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