ОФИЦИАЛЬНО. Карл Токо-Экамби перешел в Абху

30-летний нападающий Карл Токо-Экамби официально перешел из французского «Лиона» в саудовскую «Абху».

Трансфер экс-форварда «Вильярреала» обошелся в 1.5 миллиона евро. Также 500 тысяч евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Камерунец подписал контракт на 2 года.

Прошлый сезон Карл провел в двух клубах: первую половину в «Лионе», а вторую в аренде у «Ренне». Токо-Экамби отыграл 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 4 ассиста. Также он был участником чемпионата мира 2022 года в составе сборной Камеруна, но не смог отличиться результативными действиями за 3 матча турнира.