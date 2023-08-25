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Саудовская Аравия
25 августа 2023, 15:25 | Обновлено 25 августа 2023, 15:38
350
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карл Токо-Экамби перешел в Абху

У клубов Саудовской Аравии еще один известный новичок

25 августа 2023, 15:25 | Обновлено 25 августа 2023, 15:38
350
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карл Токо-Экамби перешел в Абху
ФК Абха. Карл Токо-Экамби

30-летний нападающий Карл Токо-Экамби официально перешел из французского «Лиона» в саудовскую «Абху».

Трансфер экс-форварда «Вильярреала» обошелся в 1.5 миллиона евро. Также 500 тысяч евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Камерунец подписал контракт на 2 года.

Прошлый сезон Карл провел в двух клубах: первую половину в «Лионе», а вторую в аренде у «Ренне». Токо-Экамби отыграл 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 4 ассиста. Также он был участником чемпионата мира 2022 года в составе сборной Камеруна, но не смог отличиться результативными действиями за 3 матча турнира.

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Карл Токо-Экамби Лион трансферы трансферы Лиги 1 Абха
Источник Twitter
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