ОФИЦИАЛЬНО. Барселона переподписала тер Штегена

Испанская «Барселона» объявила о продлении договора с немецким голкипером Марк–Андре тер Штегеном.

Новый контракт вратаря с каталонским клубом будет действовать до июня 2028 года. Клаусула в соглашении с 31–летним тер Штегеном составляет 500 млн евро.

Марк–Андре тер Штеген стал игроком «Барселоны» летом 2014 года, перейдя за 12 млн евро из менхенгладбахской «Боруссии».

В составе «Барселоны» тер Штеген выиграл 16 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и одну победу в Лиге чемпионов.