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Испания
25 августа 2023, 15:06 |
109
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона переподписала тер Штегена

Немец остается в рядах каталонского клуба

25 августа 2023, 15:06 |
109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона переподписала тер Штегена
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Испанская «Барселона» объявила о продлении договора с немецким голкипером Марк–Андре тер Штегеном.

Новый контракт вратаря с каталонским клубом будет действовать до июня 2028 года. Клаусула в соглашении с 31–летним тер Штегеном составляет 500 млн евро.

Марк–Андре тер Штеген стал игроком «Барселоны» летом 2014 года, перейдя за 12 млн евро из менхенгладбахской «Боруссии».

В составе «Барселоны» тер Штеген выиграл 16 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и одну победу в Лиге чемпионов.

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Барселона Марк-Андре Тер Штеген чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ФК Барселона
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