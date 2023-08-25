ОФИЦИАЛЬНО. Барселона переподписала тер Штегена
Немец остается в рядах каталонского клуба
Испанская «Барселона» объявила о продлении договора с немецким голкипером Марк–Андре тер Штегеном.
Новый контракт вратаря с каталонским клубом будет действовать до июня 2028 года. Клаусула в соглашении с 31–летним тер Штегеном составляет 500 млн евро.
Марк–Андре тер Штеген стал игроком «Барселоны» летом 2014 года, перейдя за 12 млн евро из менхенгладбахской «Боруссии».
В составе «Барселоны» тер Штеген выиграл 16 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и одну победу в Лиге чемпионов.
𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 pic.twitter.com/hzvoG9XpWK— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023
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