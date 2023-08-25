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  4. Даниил СИКАН: «Пытаемся понять философию Ван Леувена»
Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 14:55 |
156
1

Даниил СИКАН: «Пытаемся понять философию Ван Леувена»

Форвард «Шахтера» – о главном тренере команды

25 августа 2023, 14:55 |
156
1
Даниил СИКАН: «Пытаемся понять философию Ван Леувена»
ФК Шахтёр. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан поделился впечатлениями от стартового отрезка нынешнего сезона:

– Даниил, после первых четырех туров УПЛ «Шахтер» имеет в активе восемь набранных очков. Как оцениваете старт сезона для команды?
– Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу из попытки создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.

– Команда до сих пор находится под тяжелыми физическими нагрузками?
– Ну, уже немножко легче. Надеюсь, что мы постепенно выходим на пик.

– Тренировки ван Леувена самые тяжелые в вашей карьере?
– Думаю, да. Такого у меня еще не было.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Патрик ван Леувен
Источник Украинский футбол
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