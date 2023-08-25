Даниил СИКАН: «Пытаемся понять философию Ван Леувена»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан поделился впечатлениями от стартового отрезка нынешнего сезона:

– Даниил, после первых четырех туров УПЛ «Шахтер» имеет в активе восемь набранных очков. Как оцениваете старт сезона для команды?

– Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу из попытки создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.

– Команда до сих пор находится под тяжелыми физическими нагрузками?

– Ну, уже немножко легче. Надеюсь, что мы постепенно выходим на пик.

– Тренировки ван Леувена самые тяжелые в вашей карьере?

– Думаю, да. Такого у меня еще не было.