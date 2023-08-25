Даниил СИКАН: «Пытаемся понять философию Ван Леувена»
Форвард «Шахтера» – о главном тренере команды
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан поделился впечатлениями от стартового отрезка нынешнего сезона:
– Даниил, после первых четырех туров УПЛ «Шахтер» имеет в активе восемь набранных очков. Как оцениваете старт сезона для команды?
– Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу из попытки создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.
– Команда до сих пор находится под тяжелыми физическими нагрузками?
– Ну, уже немножко легче. Надеюсь, что мы постепенно выходим на пик.
– Тренировки ван Леувена самые тяжелые в вашей карьере?
– Думаю, да. Такого у меня еще не было.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Замена Александру Ковпаку найдена оперативно