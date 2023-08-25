Хуст отказался от аренды нескольких футболистов
Аутсайдер Первой лиги решил сделать ставку на тех игроков, которые уже есть в команде
Как известно, за последние пару недель «Хуст» расстался сразу с четырьмя футболистами, которые в минувшем сезоне помогли команде завоевать путевку в Первую лигу. Ряды коллектива покинули вратарь Арсен Белименко и игроки атакующего плана Михаил Фляшко, братья Василий и Петр Луцивы. Пока на смену им пришли только не игравшие до этого на профессиональном уровне защитник Даниэл Баник и нападающий Василий Василинец.
Корреспондент Sport.ua связался с главным тренером «Хуста» Владимиром Цыткиным и узнал, ждать ли в команде других новичков до закрытия трансферного окна.
— Планируете еще кого-то подписать в ближайшее время?
— Пока нет. Предлагают взять в аренду, но незнакомых исполнителей брать не хочется, а посмотреть их — нет времени. Так что будем играть теми, кто есть.
— А кто предлагает?
— Клубы Первой лиги.
— Если аренда, то определяться надо до закрытия трансферного окна. Потом дозаявить можно будет только свободных агентов...
— Пока у «Хуста» скромные возможности. Постараемся что-то придумать, пусть соперники нас опасаются.
— Но, по крайней мере, еще один вратарь после ухода Белименко команде не помешал бы...
— Возможно, подпишем местного молодого голкипера.
После четырех туров Первой лиги «Хуст» с 1 очком занимает 10-е место в группе А. В понедельник команда Владимира Цыткина сыграет на выезде со своим турнирным соседом — «Прикарпатьем».
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