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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 14:18 | Обновлено 25 августа 2023, 14:33
376
0

Хуст отказался от аренды нескольких футболистов

Аутсайдер Первой лиги решил сделать ставку на тех игроков, которые уже есть в команде

25 августа 2023, 14:18 | Обновлено 25 августа 2023, 14:33
376
0
Хуст отказался от аренды нескольких футболистов

Как известно, за последние пару недель «Хуст» расстался сразу с четырьмя футболистами, которые в минувшем сезоне помогли команде завоевать путевку в Первую лигу. Ряды коллектива покинули вратарь Арсен Белименко и игроки атакующего плана Михаил Фляшко, братья Василий и Петр Луцивы. Пока на смену им пришли только не игравшие до этого на профессиональном уровне защитник Даниэл Баник и нападающий Василий Василинец.

Корреспондент Sport.ua связался с главным тренером «Хуста» Владимиром Цыткиным и узнал, ждать ли в команде других новичков до закрытия трансферного окна.

— Планируете еще кого-то подписать в ближайшее время?

— Пока нет. Предлагают взять в аренду, но незнакомых исполнителей брать не хочется, а посмотреть их — нет времени. Так что будем играть теми, кто есть.

— А кто предлагает?

— Клубы Первой лиги.

— Если аренда, то определяться надо до закрытия трансферного окна. Потом дозаявить можно будет только свободных агентов...

— Пока у «Хуста» скромные возможности. Постараемся что-то придумать, пусть соперники нас опасаются.

— Но, по крайней мере, еще один вратарь после ухода Белименко команде не помешал бы...

— Возможно, подпишем местного молодого голкипера.

После четырех туров Первой лиги «Хуст» с 1 очком занимает 10-е место в группе А. В понедельник команда Владимира Цыткина сыграет на выезде со своим турнирным соседом — «Прикарпатьем».

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Источник Sport.ua
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