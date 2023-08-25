Три футболиста Карпат, скорее всего, не сыграют против Металлиста

Как стало известно Sport.ua, лазарет «Карпат» перед матчем с «Металлистом» практически опустел. До недавних пор там пребывали полузащитники Владислав Клименко, Кирилл Матвеев и пока не дебютировавший за команду Максим Чех. Все они близки к возвращению в строй, кто-то уже вернулся в общую группу, однако сегодня названные футболисты вряд ли сыграют.

Напомним, Клименко нынешним летом перешел в «Карпаты» из «Ингульца», Матвеев в минувшем сезоне играл за «Кремень», а Чех, права на которого до недавних пор принадлежали «Шахтеру», в последнее время выступал на правах аренды за азербайджанский «Сабаил».

Матч «Металлист» — «Карпаты» состоится сегодня во Львове, хотя номинально хозяином встречи будет харьковский клуб. Начало игры — в 17:00.

«Карпаты» перед очной встречей с 10 очками из 12 возможных занимают второе место в группе А Первой лиги, «Металлист» (4 очка) — седьмой.