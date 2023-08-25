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  4. Рома подпишет форварда, который много лет играл в россии
Италия
25 августа 2023, 13:23 |
422
0

Рома подпишет форварда, который много лет играл в россии

Сердар Азмун покинет «Байер»

25 августа 2023, 13:23 |
422
0
Рома подпишет форварда, который много лет играл в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Азмун

Итальянская «Рома» близка к подписанию форварда леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

В «Байер» Сердар Азмун перешел в январе 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 33 матчах за немецкий клуб во всех турнирах.

До этого в течение девяти лет 28-летний иранец выступал в россии за «рубин», «ростов» и «зенит».

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Рома Рим Байер Сердар Азмун трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Фабрицио Романо
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