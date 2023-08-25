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  4. Арсенал близок к продаже форварда в Монако
Франция
25 августа 2023, 12:18 |
795
0

Арсенал близок к продаже форварда в Монако

«Канониры» получат 45 миллионов евро за Фоларина Балогана

25 августа 2023, 12:18 |
795
0
Арсенал близок к продаже форварда в Монако
ФК Арсенал Лондон. Фоларин Балоган

«Монако» и «Арсенал» находятся на завершающей стадии переговоров по поводу трансфера американского форварда Фоларина Балогана. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации другого журналиста, Фабриса Хокинса, сумма трансфера составит 45 миллионов евро. 22-летний форвард сборной США подпишет с «Монако» контракт на пять лето.

Прошлый сезон Балоган провел в аренде в «Реймсе». Он забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 37 матчах Лиги 1. Кроме «Монако», на игрока претендовали «Челси» и миланский «Интер».

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Монако Арсенал Лондон Фоларин Балоган трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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