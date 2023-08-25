Защитник Металлиста восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, в матче 5-го тура Первой лиги может состояться дебют во втором по силе украинском дивизионе центрального защитника «Металлиста» Алексея Горяинова.

Сын легендарного харьковского вратаря, а ныне тренера желто-синих Александра Горяинова восстановился после травмы, полученной еще на сборах в Закарпатье, и попал в число 19 футболистов, которые готовятся к сегодняшнему матчу во Львове.

20-летний Горяинов в минувшем сезоне провел 25 матчей и забил 4 мяча за юношескую команду «Металлиста» в чемпионате Украины U-19, а в мае был в заявке главной команды на поединок УПЛ с «Кривбассом».

Пятничный матч «Металлист» — «Карпаты» откроет программу 5-го тура Первой лиги. Начало — в 17:00.

Пока «Металлист» с 4 очками занимает седьмое место в группе А, «Карпаты» расположились на второй строчке турнирной таблицы.