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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 12:04 | Обновлено 25 августа 2023, 12:07
54
0

Защитник Металлиста восстановился после травмы

Сегодня харьковчане сыграют с «Карпатами»

25 августа 2023, 12:04 | Обновлено 25 августа 2023, 12:07
54
0
Защитник Металлиста восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, в матче 5-го тура Первой лиги может состояться дебют во втором по силе украинском дивизионе центрального защитника «Металлиста» Алексея Горяинова.

Сын легендарного харьковского вратаря, а ныне тренера желто-синих Александра Горяинова восстановился после травмы, полученной еще на сборах в Закарпатье, и попал в число 19 футболистов, которые готовятся к сегодняшнему матчу во Львове.

20-летний Горяинов в минувшем сезоне провел 25 матчей и забил 4 мяча за юношескую команду «Металлиста» в чемпионате Украины U-19, а в мае был в заявке главной команды на поединок УПЛ с «Кривбассом».

Пятничный матч «Металлист» — «Карпаты» откроет программу 5-го тура Первой лиги. Начало — в 17:00.

Пока «Металлист» с 4 очками занимает седьмое место в группе А, «Карпаты» расположились на второй строчке турнирной таблицы.

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Источник Sport.ua
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