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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 12:01 | Обновлено 25 августа 2023, 12:04
116
0

Кривбасс просматривает еще одного легионера

Красно-белые продолжают поиск футболистов для усиления состава

25 августа 2023, 12:01 | Обновлено 25 августа 2023, 12:04
116
0
Кривбасс просматривает еще одного легионера

Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» в ближайшее время может пополниться еще одним легионером. Уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке криворожского клуба возрастет до пяти.

Сейчас за «Кривбасс» выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).

«Кривбасс» после четырех туров УПЛ с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с «Оболонью».

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инсайд Кривбасс Кривой Рог
Источник Sport.ua
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