Кривбасс просматривает еще одного легионера

Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» в ближайшее время может пополниться еще одним легионером. Уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке криворожского клуба возрастет до пяти.

Сейчас за «Кривбасс» выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).

«Кривбасс» после четырех туров УПЛ с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с «Оболонью».