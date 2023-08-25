Кривбасс просматривает еще одного легионера
Красно-белые продолжают поиск футболистов для усиления состава
Как стало известно Sport.ua, «Кривбасс» в ближайшее время может пополниться еще одним легионером. Уже вторую неделю с командой Юрия Вернидуба тренируется африканец, в случае подписания которого количество иностранцев в заявке криворожского клуба возрастет до пяти.
Сейчас за «Кривбасс» выступают защитник Жуниор Иван Ньябейе Дибанго (Сенегал), полузащитники Джихад Бизимана (Руанда) и Хрвое Илич (Хорватия), а также нападающий Даниэль Соса (Нигер).
«Кривбасс» после четырех туров УПЛ с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет в понедельник, когда сыграет в Киеве с «Оболонью».
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