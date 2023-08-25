Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны
Испания
25 августа 2023, 11:43 |
295
1

Клуб Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны

Эрик Гарсия сменит один каталонский клуб на другой

25 августа 2023, 11:43 |
295
1
Клуб Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны
ФК Барселона. Эрик Гарсия

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может перейти в клуб Виктора Цыганкова и Артема Довбика, «Жирону». Об этом сообщают испанские СМИ.

Главный тренер «Жироны» Мичел очень ценит универсализм Гарсии, который может сыграть и в центре защиты, и на позиции опорного хавбека. Гарсия может стать заменой Ориолю Ромеу, который нынешнем летом перешел именно в «Барселону».

Еще в июне «Барселона» выставила Эрика Гарсию на трансфер. Каталонцы хотят получить за своего 22-летнего игрока примерно 10 миллионов евро.

По теме:
Арсенал близок к продаже форварда в Монако
Арсенал отправит конкурента Зинченко в аренду в Реал Сосьедад
Коваленко близок к продолжению карьеры в Серии А
Эрик Гарсия Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Футбол | 24 августа 2023, 21:58 34
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре

Команда Ненада Лалатовича сыграла качественнее, чем «Днепр-1», но от поражения это не спасло

Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Футбол | 24 августа 2023, 14:22 14
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
Футбол | 25.08.2023, 07:55
Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футбол | 24.08.2023, 18:41
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ
Футбол | 24.08.2023, 22:48
ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ
ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Цыганков и Довбик уже приобрели себе так быстро клуб. Браво!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 136
Футбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
24.08.2023, 06:15 1
Бокс
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
23.08.2023, 23:00 1
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем