Клуб Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может перейти в клуб Виктора Цыганкова и Артема Довбика, «Жирону». Об этом сообщают испанские СМИ.

Главный тренер «Жироны» Мичел очень ценит универсализм Гарсии, который может сыграть и в центре защиты, и на позиции опорного хавбека. Гарсия может стать заменой Ориолю Ромеу, который нынешнем летом перешел именно в «Барселону».

Еще в июне «Барселона» выставила Эрика Гарсию на трансфер. Каталонцы хотят получить за своего 22-летнего игрока примерно 10 миллионов евро.