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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 11:10 | Обновлено 25 августа 2023, 11:38
329
0

Известно, смогут ли арендованные Металлиста и Карпат сыграть в очном матче

Сегодня в Первой лиге стартует 5-й тур

25 августа 2023, 11:10 | Обновлено 25 августа 2023, 11:38
329
0
Известно, смогут ли арендованные Металлиста и Карпат сыграть в очном матче
ФК Карпаты

Программу очередного тура Первой лиги откроет матч во Львове, где «Металлист» Андрея Анищенко в статусе хозяина сыграет с «Карпатами» Мирона Маркевича. Перед началом сезона клубы арендовали друг у друга ряд футболистов: из харьковской команды во львовскую перебрались защитники Александр Мизюк и Богдан Порох, а из «Карпат» в «Металлист» отправился вратарь Дмитрий Фастов.

Как стало известно Sport.ua, сегодняшние соперники не стали запрещать названным игрокам участвовать в матче. Все трое смогут появиться на поле стадиона «Украина», если тренеры команд доверят им место в составе.

26-летний Фастов в нынешнем сезоне Первой лиги за «Металлист» пока не дебютировал, сыграв за харьковчан только в кубковом матче с «Эпицентром» (1:2).

23-летний Порох в составе «Карпат» выходил на поле в каждом из четырех туров и заработал 2 желтые карточки. В последних двух матчах в центре обороны львовян рядом с ним играл 28-летний Мизюк.

«Карпаты» с 10 очками занимают второе место в группе А Первой лиги. «Металлист» с 4 зачетными пунктами идет седьмым.

Начало матча во Львове — в 17:00.

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Карпаты Львов Металлист Харьков Карпаты - Металлист Первая лига Украины аренда игрока инсайд Александр Мизюк Богдан Порох Дмитрий Фастов
Источник Sport.ua
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