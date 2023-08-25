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Лига конференций
25 августа 2023, 10:57 | Обновлено 25 августа 2023, 12:14
428
2

Бешикташ ни разу не упускал фору, добытую в гостях

«Динамо», проиграв с разницей в один мяч дома, проходило в следующий круг в 2-х случаях из 5

25 августа 2023, 10:57 | Обновлено 25 августа 2023, 12:14
428
2
Бешикташ ни разу не упускал фору, добытую в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 5 (40%).

В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» – 1:2, бело-синие разбили турков на их поле – 2:0.

Что касается «Бешикташа», то черно-белые во всех трех случаях не упускали фору в один мяч, добытую в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1967/68

КЧ

1/8

Гурник Польша

1:2 (д)

1:1 (г)

-

1969/70

КЧ

1/8

Фиорентина Италия

1:2 (д)

0:0 (г)

-

1990/91

КК

1/4

Барселона Испания

2:3 (д)

1:1 (г)

-

1998/99

ЛЧ

КР

Спарта Чехия

0:1 (д)

1:0, п. 3:1 (г)

+

2004/05

ЛЧ

КР3

Трабзонспор Турция

1:2 (д)

2:0 (г)

+

Бешикташ после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2005/06

КУ

КР2

Вадуц Лихтенштейн

1:0 (г)

5:1 (д)

+

2008/09

КУ

КР2

Широки Бриег Босния

2:1 (г)

4:0 (д)

+

2014/15

ЛЧ

КР3

Фейеноорд Нидерланды

2:1 (г)

3:1 (д)

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Умник
Вот и посмотрим. 
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Антон Пашко
От і добре. А то з такою граю - тільки позоритись у Європі. Падіння в таблиці коефіцієнтів, то так тому і треба бути. Будемо з однією командою в ЛЧ грати
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0
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