Бешикташ ни разу не упускал фору, добытую в гостях
«Динамо», проиграв с разницей в один мяч дома, проходило в следующий круг в 2-х случаях из 5
За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 5 (40%).
В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» – 1:2, бело-синие разбили турков на их поле – 2:0.
Что касается «Бешикташа», то черно-белые во всех трех случаях не упускали фору в один мяч, добытую в гостях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/8
|
Гурник Польша
|
1:2 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
1969/70
|
КЧ
|
1/8
|
Фиорентина Италия
|
1:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
1990/91
|
КК
|
1/4
|
Барселона Испания
|
2:3 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
1998/99
|
ЛЧ
|
КР
|
Спарта Чехия
|
0:1 (д)
|
1:0, п. 3:1 (г)
|
+
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Трабзонспор Турция
|
1:2 (д)
|
2:0 (г)
|
+
Бешикташ после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2005/06
|
КУ
|
КР2
|
Вадуц Лихтенштейн
|
1:0 (г)
|
5:1 (д)
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
КР2
|
Широки Бриег Босния
|
2:1 (г)
|
4:0 (д)
|
+
|
2014/15
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фейеноорд Нидерланды
|
2:1 (г)
|
3:1 (д)
|
+
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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