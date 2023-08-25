Бешикташ ни разу не упускал фору, добытую в гостях

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 5 (40%).

В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» – 1:2, бело-синие разбили турков на их поле – 2:0.

Что касается «Бешикташа», то черно-белые во всех трех случаях не упускали фору в один мяч, добытую в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1967/68 КЧ 1/8 Гурник Польша 1:2 (д) 1:1 (г) - 1969/70 КЧ 1/8 Фиорентина Италия 1:2 (д) 0:0 (г) - 1990/91 КК 1/4 Барселона Испания 2:3 (д) 1:1 (г) - 1998/99 ЛЧ КР Спарта Чехия 0:1 (д) 1:0, п. 3:1 (г) + 2004/05 ЛЧ КР3 Трабзонспор Турция 1:2 (д) 2:0 (г) +

Бешикташ после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2005/06 КУ КР2 Вадуц Лихтенштейн 1:0 (г) 5:1 (д) + 2008/09 КУ КР2 Широки Бриег Босния 2:1 (г) 4:0 (д) + 2014/15 ЛЧ КР3 Фейеноорд Нидерланды 2:1 (г) 3:1 (д) +

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.