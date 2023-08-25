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  4. Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2023, 07:45 |
36
0

Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации US Open

25 августа 2023, 07:45 |
36
0
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№166 WTA). Встреча состоится на корте №7 третьим запуском после доигрыша Броуди – Де Йонг. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не побеждала. Оба матча состоялись на грунте.

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Даяна Ястремская смотреть онлайн US Open 2023 Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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