Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№166 WTA). Встреча состоится на корте №7 третьим запуском после доигрыша Броуди – Де Йонг. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не побеждала. Оба матча состоялись на грунте.

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