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ATP
25 августа 2023, 07:35 |
67
0

Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме

В борьбе за трофей остались только сеяные

25 августа 2023, 07:35 |
67
0
Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Себастьян Корда на тай-брейке третьей партии сломил сопротивление Ришара Гаске.

Остальные поединки завершились в двух партиях.

Уинстон-Сейлем. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Борна Чорич [1] – Хуан Мануэль Черундоло [Alt] – 6:3, 6:1
Себастьян Баэс [6] – Ласло Дьере [4] – 6:3, 6:0

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [3] – Ришар Гаске [12] – 4:6, 6:1, 7:6(7)
Иржи Легечка [5] – Макс Перселл – 7:6(4), 6:4

Уинстон-Сейлем. Пары 1/2 финала

Борна Чорич [1] – Себастьян Баэс [6]
Себастьян Корда [3] – Иржи Легечка [5]

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ATP Уинстон-Сейлем Борна Чорич Хуан Мануэль Черундоло Себастьян Баэс Ласло Дьере Себастьян Корда Ришар Гаске Иржи Легечка Макс Перселл
Источник Sport.ua
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