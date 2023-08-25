Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
В борьбе за трофей остались только сеяные
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.
Себастьян Корда на тай-брейке третьей партии сломил сопротивление Ришара Гаске.
Остальные поединки завершились в двух партиях.
Уинстон-Сейлем. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Борна Чорич [1] – Хуан Мануэль Черундоло [Alt] – 6:3, 6:1
Себастьян Баэс [6] – Ласло Дьере [4] – 6:3, 6:0
Нижняя часть сетки
Себастьян Корда [3] – Ришар Гаске [12] – 4:6, 6:1, 7:6(7)
Иржи Легечка [5] – Макс Перселл – 7:6(4), 6:4
Уинстон-Сейлем. Пары 1/2 финала
Борна Чорич [1] – Себастьян Баэс [6]
Себастьян Корда [3] – Иржи Легечка [5]
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