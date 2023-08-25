У сборной Англии есть потеря перед матчем с Украиной

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил мышечную травму.

Сообщается, что по этой причине он не поможет «красным дьяволам» в ближайших матчах Английской Премьер-лиге и Лиги чемпионов, а сборной Англии в сентябрьских встречах отбора на Евро-2024.

Повреждение у Шоу не из простых. Он якобы выбыл из строя на длительный период. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» оценивают степень повреждения у игрока. В клубе верят, что Люк пропустит только несколько недель, а не месяцы.

Напомним, в отборе на Евро-2024 9 сентября состоится встреча сборных Украины и Англии, Сейчас в таблице группы С англичане занимают первое место, имея 12 очков. Украинская команда на второй позиции с 6 пунктами.