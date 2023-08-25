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Чемпионат Европы
25 августа 2023, 02:56 | Обновлено 25 августа 2023, 03:04
188
0

У сборной Англии есть потеря перед матчем с Украиной

Родоначальникам футбола не поможет Люк Шоу

25 августа 2023, 02:56 | Обновлено 25 августа 2023, 03:04
188
0
У сборной Англии есть потеря перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил мышечную травму.

Сообщается, что по этой причине он не поможет «красным дьяволам» в ближайших матчах Английской Премьер-лиге и Лиги чемпионов, а сборной Англии в сентябрьских встречах отбора на Евро-2024.

Повреждение у Шоу не из простых. Он якобы выбыл из строя на длительный период. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» оценивают степень повреждения у игрока. В клубе верят, что Люк пропустит только несколько недель, а не месяцы.

Напомним, в отборе на Евро-2024 9 сентября состоится встреча сборных Украины и Англии, Сейчас в таблице группы С англичане занимают первое место, имея 12 очков. Украинская команда на второй позиции с 6 пунктами.

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Источник The Athletic
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