У сборной Англии есть потеря перед матчем с Украиной
Родоначальникам футбола не поможет Люк Шоу
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил мышечную травму.
Сообщается, что по этой причине он не поможет «красным дьяволам» в ближайших матчах Английской Премьер-лиге и Лиги чемпионов, а сборной Англии в сентябрьских встречах отбора на Евро-2024.
Повреждение у Шоу не из простых. Он якобы выбыл из строя на длительный период. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» оценивают степень повреждения у игрока. В клубе верят, что Люк пропустит только несколько недель, а не месяцы.
Напомним, в отборе на Евро-2024 9 сентября состоится встреча сборных Украины и Англии, Сейчас в таблице группы С англичане занимают первое место, имея 12 очков. Украинская команда на второй позиции с 6 пунктами.
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