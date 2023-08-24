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  4. Шенол ГЮНЕШ: «Счастливы, что выиграли первый матч против Динамо»
Лига конференций
24 августа 2023, 23:08 |
495
0

Шенол ГЮНЕШ: «Счастливы, что выиграли первый матч против Динамо»

Главный тренер «Бешикташа» – о победе над киевским клубом

24 августа 2023, 23:08 |
495
0
Шенол ГЮНЕШ: «Счастливы, что выиграли первый матч против Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о победе над «Динамо» (3:2) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Мы счастливы, что выиграли первый матч против «Динамо». Все наши игроки старались играть как можно лучше, это был интересный матч. «Динамо» начало немного лучше. Мы забивали, они забивали, обменивались голами, но в конце концов мы получили преимущество после первого матча. Но это еще ничего не значит. Мы должны выходить в групповой этап в следующем матче.

Также у «Динамо» много хороших игроков, они пытались быть эффективными путем длинных передач. Когда мы оборонялись хорошо, мы были эффективными. Хотя они тоже были эффективны в некоторые периоды матча. Это был интересный матч и мы счастливы, что победили.

Наши прошлые матчи в квалификации? Игроки стараются играть как можно лучше. Конечно, это всегда важно иметь победную серию в квалификации. Квалификация к групповому этапу важна для нас. Мы хотим квалифицироваться, как и киевское «Динамо».

Зайнутдинов? Он играл матчи до этого и был хорошо готов. После некоторых проблем, мы хотели выпустить его. В конце концов, мы произвели замену позже и использовали его на левом фланге, а во время защитного контроля справа. Он до сих пор имеет период адаптации, но мы счастливы иметь этого игрока.

Это был трудный матч для людей, которые его смотрели. Но в конце игры команда победила, и я надеюсь, что во второй игре мы продолжим в таком же духе.

Тосун и наши новые трансферы? Не хочу говорить о трансферах. Мы используем игроков, как нам это нужно и как они готовы. Пока нечего сказать. Тосун – это важный игрок для нас. Он придает нам уверенность и знает, что имеет следующий матч. Мы еще дадим ему шанс.

После матча Луческу говорил с рефери. Я подошел к нему, побеседовал с ним и пожелал удачи», – сказал Гюнеш.

Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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Шенол Гюнеш Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ
Источник Динамомания
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