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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»
Испания
24 августа 2023, 22:22 |
715
0

АНЧЕЛОТТИ: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Итальянский специалист считает, что нет похожих на него

24 августа 2023, 22:22 |
715
0
АНЧЕЛОТТИ: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»
Goal.com. Карло Анчелотти.

Главный тренер мадридского «Реала» 64-летний итальянец Карло Анчелотти считает, что в мире нет ни одного тренер, который похож на него.

Тренеру задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.

«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.

Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень хорош. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.

Карло Анчелотти является рекордсменов по победам в Лиге чемпионов УЭФА среди тренеров - 4 титула.

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Источник Marca
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