АНЧЕЛОТТИ: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»
Итальянский специалист считает, что нет похожих на него
Главный тренер мадридского «Реала» 64-летний итальянец Карло Анчелотти считает, что в мире нет ни одного тренер, который похож на него.
Тренеру задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.
«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.
Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень хорош. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.
Карло Анчелотти является рекордсменов по победам в Лиге чемпионов УЭФА среди тренеров - 4 титула.
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Об этом сообщает официальный сайт клуба
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