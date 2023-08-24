АНЧЕЛОТТИ: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Главный тренер мадридского «Реала» 64-летний итальянец Карло Анчелотти считает, что в мире нет ни одного тренер, который похож на него.

Тренеру задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.

«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.

Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень хорош. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.

Карло Анчелотти является рекордсменов по победам в Лиге чемпионов УЭФА среди тренеров - 4 титула.