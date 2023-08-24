Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном ПСЖ

24-летний французский нападающий Килиан Мбаппе будет одним из вице-капитанов «ПСЖ» в этом сезоне.

Футболисты французской команды поучаствовали в тайном голосовании, по итогам которого бразильский защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в коллективе понравилось, что изначально капитана на старте сезона выбрали голосованием в неформальной обстановке.

Во вторник выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и Маркиньос сохранил капитанскую повязку. Первым вице-капитаном был выбран португальский полузащитник Данилу Перейра, вторым – защитник Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.