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  4. Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном ПСЖ
Франция
24 августа 2023, 22:14 |
228
1

Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном ПСЖ

Парижский клуб определился с капитанами команды путем тайного голосования

24 августа 2023, 22:14 |
228
1
Мбаппе выбрали 3-м вице-капитаном ПСЖ
Goal.com. Килиан Мбаппе.

24-летний французский нападающий Килиан Мбаппе будет одним из вице-капитанов «ПСЖ» в этом сезоне.

Футболисты французской команды поучаствовали в тайном голосовании, по итогам которого бразильский защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Проводить опрос решили в связи с тем, что не всем в коллективе понравилось, что изначально капитана на старте сезона выбрали голосованием в неформальной обстановке.

Во вторник выборы прошли в более строгом и анонимном виде, и Маркиньос сохранил капитанскую повязку. Первым вице-капитаном был выбран португальский полузащитник Данилу Перейра, вторым – защитник Преснель Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.

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Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 Маркиньос Данилу Перейра Преснель Кимпембе
Источник RMC Sport
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Serhii P.
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