Лига конференций24 августа 2023, 22:15 | Обновлено 24 августа 2023, 22:23
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ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте
Киевляне проиграли в День независимости со счетом 2:3
24 августа 2023, 22:15 | Обновлено 24 августа 2023, 22:23
1146
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Динамо
Зайнтудинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте.
ГОЛ! 2:3. Зайнутдинов, 90+4 мин
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