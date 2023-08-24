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  4. ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте
Лига конференций
24 августа 2023, 22:15 | Обновлено 24 августа 2023, 22:23
1146
0

ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте

Киевляне проиграли в День независимости со счетом 2:3

24 августа 2023, 22:15 | Обновлено 24 августа 2023, 22:23
1146
0
ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте
FH

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Динамо

Зайнтудинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте.

ГОЛ! 2:3. Зайнутдинов, 90+4 мин

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Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Бешикташ Бахтиер Зайнутдинов
Источник Sport.ua
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