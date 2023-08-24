Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей
Лига Европы
24 августа 2023, 22:04 | Обновлено 24 августа 2023, 22:19
52
0

ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей

Матч ЛЕ против Славии завершился для Днепра-1 неудачно

24 августа 2023, 22:04 | Обновлено 24 августа 2023, 22:19
52
0
ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

На 90+4 минуте Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей (2:0).

ГОЛ! 2:0. Масопуст, 90+4 мин.

По теме:
ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей
Лига Европы Заря Луганск Славия Прага видео голов и обзор Славия - Заря Йозеф Масопуст
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Футбол | 24 августа 2023, 04:46 4
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ

В 4-м туре тренировал «Днепр-1», а перед 5-м может получить назначение в ЛНЗ

Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Футбол | 23 августа 2023, 21:11 4
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?

Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада»

Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Футбол | 24.08.2023, 19:14
Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Футбол | 24.08.2023, 14:22
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 24.08.2023, 06:15
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 10
Футбол
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
23.08.2023, 23:00 1
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
22.08.2023, 20:15 1
Теннис
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 7
Футбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем