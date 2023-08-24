Лига Европы24 августа 2023, 22:04 | Обновлено 24 августа 2023, 22:19
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ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей
Матч ЛЕ против Славии завершился для Днепра-1 неудачно
24 августа 2023, 22:04 | Обновлено 24 августа 2023, 22:19
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Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
На 90+4 минуте Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей (2:0).
ГОЛ! 2:0. Масопуст, 90+4 мин.
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