ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

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Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

На 90+4 минуте Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей (2:0).

ГОЛ! 2:0. Масопуст, 90+4 мин.