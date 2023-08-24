ВИДЕО. Динамо во второй раз сравняло счет с Бешикташем. Отличился Волошин

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол от Динамо

На 65-й минуте Динамо во второй раз сравняло счет. После навеса с фланга Назар Волошин удачно пробил головой.

ГОЛ! 2:2. Назар Волошин, 65 мин