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  4. ВИДЕО. Динамо во второй раз сравняло счет с Бешикташем. Отличился Волошин
Лига конференций
24 августа 2023, 21:42 | Обновлено 24 августа 2023, 21:49
875
0

ВИДЕО. Динамо во второй раз сравняло счет с Бешикташем. Отличился Волошин

Матч Лиги конференций в Бухаресте подходит к концу

24 августа 2023, 21:42 | Обновлено 24 августа 2023, 21:49
875
0
ВИДЕО. Динамо во второй раз сравняло счет с Бешикташем. Отличился Волошин
FH

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол от Динамо

На 65-й минуте Динамо во второй раз сравняло счет. После навеса с фланга Назар Волошин удачно пробил головой.

ГОЛ! 2:2. Назар Волошин, 65 мин

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Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Бешикташ Назар Волошин
Источник Sport.ua
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