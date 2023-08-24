Лига конференций24 августа 2023, 21:42 | Обновлено 24 августа 2023, 21:49
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ВИДЕО. Динамо во второй раз сравняло счет с Бешикташем. Отличился Волошин
Матч Лиги конференций в Бухаресте подходит к концу
24 августа 2023, 21:42 | Обновлено 24 августа 2023, 21:49
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол от Динамо
На 65-й минуте Динамо во второй раз сравняло счет. После навеса с фланга Назар Волошин удачно пробил головой.
ГОЛ! 2:2. Назар Волошин, 65 мин
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