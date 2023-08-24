ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

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Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей.

ГОЛ! 1:0. Тиджани, 81 мин.