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  4. ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей
Лига Европы
24 августа 2023, 21:45 | Обновлено 24 августа 2023, 21:54
199
0

ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей

Первый матч ЛЕ против Славии проходит в Праге на стадионе Eden Arena

24 августа 2023, 21:45 | Обновлено 24 августа 2023, 21:54
199
0
ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей
FH

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей.

ГОЛ! 1:0. Тиджани, 81 мин.

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага видео голов и обзор Славия - Заря
Источник Sport.ua
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