Лига Европы24 августа 2023, 21:45 | Обновлено 24 августа 2023, 21:54
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ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей
Первый матч ЛЕ против Славии проходит в Праге на стадионе Eden Arena
24 августа 2023, 21:45 | Обновлено 24 августа 2023, 21:54
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Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей.
ГОЛ! 1:0. Тиджани, 81 мин.
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