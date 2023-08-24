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Лига конференций
24 августа 2023, 21:35 | Обновлено 24 августа 2023, 22:28
38
0

ВИДЕО. Спустя три минуты. Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо

Голы в Бухаресте посыпались из рога изобилия

24 августа 2023, 21:35 | Обновлено 24 августа 2023, 22:28
38
0
ВИДЕО. Спустя три минуты. Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Динамо

Пропустив ответный гол, спустя три минуты Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо.

ГОЛ! 2:3. Омар Колли, 63 мин

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Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Бешикташ Омар Колли
Источник Sport.ua
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