ВИДЕО. Спустя три минуты. Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Динамо

Пропустив ответный гол, спустя три минуты Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо.

ГОЛ! 2:3. Омар Колли, 63 мин