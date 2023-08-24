Лига конференций24 августа 2023, 21:35 | Обновлено 24 августа 2023, 22:28
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ВИДЕО. Спустя три минуты. Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо
Голы в Бухаресте посыпались из рога изобилия
24 августа 2023, 21:35 | Обновлено 24 августа 2023, 22:28
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Динамо
Пропустив ответный гол, спустя три минуты Бешикташ забил второй мяч в ворота Динамо.
ГОЛ! 2:3. Омар Колли, 63 мин
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