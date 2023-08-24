ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет точным ударом по воротам Бешикташа

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол от Динамо

На 60-й минуте Динамо сравняло счет. После прострела с фланга Шапаренко точно пробил в верхний угол ворот.

ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 60 мин