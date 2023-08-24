Лига конференций24 августа 2023, 21:29 | Обновлено 24 августа 2023, 21:41
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ВИДЕО. Шапаренко сравнял счет точным ударом по воротам Бешикташа
Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций Динамо играет в Бухаресте
24 августа 2023, 21:29 | Обновлено 24 августа 2023, 21:41
926
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол от Динамо
На 60-й минуте Динамо сравняло счет. После прострела с фланга Шапаренко точно пробил в верхний угол ворот.
ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 60 мин
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