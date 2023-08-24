ВИДЕО. Что там нашел VAR? Гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан

У четвер, 24 серпня, проходить поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому «Динамо» приймає «Бешикташ».

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Команди грають у Бухаресті, на стадіоні «Джулешті». Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео незасчитанного гола

В начале второго тайма гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан. Судьи так решили после использования VAR.