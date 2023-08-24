Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что там нашел VAR? Гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан
Лига конференций
24 августа 2023, 21:19 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1751
0

ВИДЕО. Что там нашел VAR? Гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти.

24 августа 2023, 21:19 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1751
0
ВИДЕО. Что там нашел VAR? Гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан
FH

У четвер, 24 серпня, проходить поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому «Динамо» приймає «Бешикташ».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Команди грають у Бухаресті, на стадіоні «Джулешті». Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео незасчитанного гола

В начале второго тайма гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан. Судьи так решили после использования VAR.

По теме:
ВИДЕО. Зайнутдинов принес победу Бешикташу над Динамо на 90+4 минуте
ВИДЕО. Масопуст поставил точку в матче, удвоив перевес Славии над Зарей
ВИДЕО. Тиджани открыл счет для Славии за 10 минут до конца игры с Зарей
Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Бешикташ Александр Караваев VAR
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 24 августа 2023, 20:03 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Футбол | 24 августа 2023, 17:05 2
Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?
Жеребьевка азиатской ЛЧ. С кем сыграют Роналду, Бензема и Неймар?

Суперзвезды поедут в «экзотические» страны.

Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Футбол | 23.08.2023, 21:34
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Другие виды | 23.08.2023, 22:34
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Футбол | 24.08.2023, 18:55
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
23.08.2023, 17:50 3
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 10
Футбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
23.08.2023, 23:00 1
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем