Лига конференций24 августа 2023, 21:19 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
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ВИДЕО. Что там нашел VAR? Гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти.
24 августа 2023, 21:19 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1751
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У четвер, 24 серпня, проходить поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому «Динамо» приймає «Бешикташ».
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Команди грають у Бухаресті, на стадіоні «Джулешті». Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.
❗️ ВИДЕО в Telegram: видео незасчитанного гола
В начале второго тайма гол Караваева в ворота Бешикташа не засчитан. Судьи так решили после использования VAR.
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