Известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Колумбии

Команды Украины и Колумбии заявили составы на матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса.

Состав сборной Украины

Алексей Крутых (№219 ATP, №405 ATP парный)

Владислав Орлов (№410 ATP, №263 ATP парный)

Александр Овчаренко (№619 ATP, №409 ATP парный)

Вячеслав Белинский (№636 ATP, №675 ATP парный)

Илья Белобородько (№980 ATP, №839 ATP парный)

Состав сборной Колумбии

Даниэль Элаги Галан (№70 ATP)

Николас Мейя (№293 ATP)

Николас Барриентос (№1391 ATP)

Хуан Себастьян Кабаль (№49 ATP парный)

Роберт Фара (№69 ATP парный)

Местом проведения матча между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси. Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.

Отметим, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.