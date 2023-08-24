Известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Колумбии
Алексей Крутых возвращается в состав сборной
Команды Украины и Колумбии заявили составы на матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса.
Состав сборной Украины
Алексей Крутых (№219 ATP, №405 ATP парный)
Владислав Орлов (№410 ATP, №263 ATP парный)
Александр Овчаренко (№619 ATP, №409 ATP парный)
Вячеслав Белинский (№636 ATP, №675 ATP парный)
Илья Белобородько (№980 ATP, №839 ATP парный)
Состав сборной Колумбии
Даниэль Элаги Галан (№70 ATP)
Николас Мейя (№293 ATP)
Николас Барриентос (№1391 ATP)
Хуан Себастьян Кабаль (№49 ATP парный)
Роберт Фара (№69 ATP парный)
Местом проведения матча между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси. Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.
Отметим, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.
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