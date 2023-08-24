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ITF
24 августа 2023, 21:22 |
606
0

Известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Колумбии

Алексей Крутых возвращается в состав сборной

24 августа 2023, 21:22 |
606
0
Известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Колумбии
ФТУ. Алексей Крутых

Команды Украины и Колумбии заявили составы на матч Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса.

Состав сборной Украины

Алексей Крутых (№219 ATP, №405 ATP парный)
Владислав Орлов (№410 ATP, №263 ATP парный)
Александр Овчаренко (№619 ATP, №409 ATP парный)
Вячеслав Белинский (№636 ATP, №675 ATP парный)
Илья Белобородько (№980 ATP, №839 ATP парный)

Состав сборной Колумбии

Даниэль Элаги Галан (№70 ATP)
Николас Мейя (№293 ATP)
Николас Барриентос (№1391 ATP)
Хуан Себастьян Кабаль (№49 ATP парный)
Роберт Фара (№69 ATP парный)

Местом проведения матча между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси. Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.

Отметим, что экс-первые ракетки мира в парном разряде Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара в конце сезона завершат карьеры.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа
Кубок Дэвиса-2023 Алексей Крутых Владислав Орлов Александр Овчаренко Вячеслав Белинский Илья Белобородько Роберт Фара Хуан-Себастьян Кабаль
Источник Федерация тенниса Украины
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