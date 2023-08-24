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Англия
24 августа 2023, 21:17 | Обновлено 24 августа 2023, 21:43
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0

Малиновским интересовались два клуба АПЛ

Украинский полузащитник мог этим летом оказаться в АПЛ

24 августа 2023, 21:17 | Обновлено 24 августа 2023, 21:43
1100
0
Малиновским интересовались два клуба АПЛ
ESPN. Руслан Малиновский.

«Дженоа» официально сообщила о подписании 30-летнего украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского.

По информации ТаТоТаке, английские «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» проявляли интерес к Руслану, но обоим клубам так и не удалось подписать полузащитника. Наиболее финансово выгодное предложение из европейских клубов футболисту сделал турецкий «Бешикташ».

Что побудило Руслана принять предложение «Дженоа»? На этот вопрос ответил агент игрока Серебренников:

«Все желания генуэзцев были максимально конкретными. Во-первых, Руслана видел в своей команде главный тренер Альберто Джилардино. «Дженоа» – клуб, часто меняющий тактику, гибкость Малиновского в этом смысле очень важна.

Плюс, Руслана подкупило то, что здесь строится амбициозный проект. «Дженоа» выиграла борьбу за Ретеги, заплатив 12 миллионов. Пришли Мессиас – из «Милана», Пушкаш – с «Рединга». Драгузин – из «Ювентуса».

В конце концов, в Генуе футбольный бум – клуб продал 28 тысяч абонементов на сезон и остановился, чтобы дать возможность людям просто покупать билеты на одиночные матчи. Ну и, конечно, здесь Руслан будет чувствовать себя как дома».

Добавим, что «Дженоа» сохраняет опцию выкупа и может приобрести Малиновского после окончания годовой аренды.

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