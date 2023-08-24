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Испания
24 августа 2023, 20:46 | Обновлено 24 августа 2023, 20:53
372
1

Жоау Феликс вряд ли перейдет в Барселону

Хави считает атаку команды укомплектованной

24 августа 2023, 20:46 | Обновлено 24 августа 2023, 20:53
372
1
Жоау Феликс вряд ли перейдет в Барселону
Marca. Жоау Феликс

Вероятность перехода 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.

Переход форварда «Атлетико» вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за «блауграну».

Тренер «сине-гранатовых» Хави считает, что атакующие позиции в клубе укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули.

Португалец может оказаться в «Барселоне» только в случае ухода кого-то из атакующих игроков. Это мог бы быть Ансу Фати, однако он не хочет уходить из клуба.

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Источник Marca
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