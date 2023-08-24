Жоау Феликс вряд ли перейдет в Барселону
Хави считает атаку команды укомплектованной
Вероятность перехода 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.
Переход форварда «Атлетико» вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за «блауграну».
Тренер «сине-гранатовых» Хави считает, что атакующие позиции в клубе укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули.
Португалец может оказаться в «Барселоне» только в случае ухода кого-то из атакующих игроков. Это мог бы быть Ансу Фати, однако он не хочет уходить из клуба.
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