Жоау Феликс вряд ли перейдет в Барселону

Вероятность перехода 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в «Барселону» минимальна.

Переход форварда «Атлетико» вряд ли состоится, несмотря на его желание выступать за «блауграну».

Тренер «сине-гранатовых» Хави считает, что атакующие позиции в клубе укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули.

Португалец может оказаться в «Барселоне» только в случае ухода кого-то из атакующих игроков. Это мог бы быть Ансу Фати, однако он не хочет уходить из клуба.