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  4. ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Бешикташа. Абубакар реализовал пенальти
Лига конференций
24 августа 2023, 20:49 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1036
2

ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Бешикташа. Абубакар реализовал пенальти

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти

24 августа 2023, 20:49 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1036
2
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Бешикташа. Абубакар реализовал пенальти
FH

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол с пенальти в ворота Динамо

В конце первого тайма Динамо пропустило гол от Бешикташа. Венсан Абубакар реализовал пенальти на 40-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Венсан Абубакар, 40 мин (пен).

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Динамо Киев Бешикташ видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Бешикташ Венсан Абубакар пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
В нормальной команде это днище (Попова) давно бы карьеру закончила. Но в динаме всё ставят и ставят в старт.. а она косячит и косячит. Браво)
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+1
Olex68
один из признаков класса игрока - стабильность . У Попова пока стабильно получается получать травмы и практически в каждом матче зарабатывать пенальти в свои ворота . 
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0
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