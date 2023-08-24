Лига конференций24 августа 2023, 20:49 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
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ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Бешикташа. Абубакар реализовал пенальти
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти
24 августа 2023, 20:49 | Обновлено 24 августа 2023, 21:34
1036
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол с пенальти в ворота Динамо
В конце первого тайма Динамо пропустило гол от Бешикташа. Венсан Абубакар реализовал пенальти на 40-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Венсан Абубакар, 40 мин (пен).
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Комментарии 2
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В нормальной команде это днище (Попова) давно бы карьеру закончила. Но в динаме всё ставят и ставят в старт.. а она косячит и косячит. Браво)
один из признаков класса игрока - стабильность . У Попова пока стабильно получается получать травмы и практически в каждом матче зарабатывать пенальти в свои ворота .
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