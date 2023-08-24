Лига Европы24 августа 2023, 20:39 | Обновлено 24 августа 2023, 20:49
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ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR
Первый матч ЛЕ против Славии проходит в Праге на стадионе Eden Arena
24 августа 2023, 20:39 | Обновлено 24 августа 2023, 20:49
436
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Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
В первом тайме судья с помощью VAR отменил гол Йозефа Масопуста из-за игры рукой игроком Славии.
! ВИДЕО в Telegram: незасчитанный гол в ворота Зари
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