ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

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Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

В первом тайме судья с помощью VAR отменил гол Йозефа Масопуста из-за игры рукой игроком Славии.

! ВИДЕО в Telegram: незасчитанный гол в ворота Зари