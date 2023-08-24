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Лига Европы
24 августа 2023, 20:39 | Обновлено 24 августа 2023, 20:49
436
0

ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR

Первый матч ЛЕ против Славии проходит в Праге на стадионе Eden Arena

24 августа 2023, 20:39 | Обновлено 24 августа 2023, 20:49
436
0
ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR
FH

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе «Eden Arena». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

В первом тайме судья с помощью VAR отменил гол Йозефа Масопуста из-за игры рукой игроком Славии.

! ВИДЕО в Telegram: незасчитанный гол в ворота Зари

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага видео голов и обзор Славия - Заря Йозеф Масопуст VAR
Источник Sport.ua
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