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  4. ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер
Лига Европы
24 августа 2023, 21:15 | Обновлено 24 августа 2023, 21:35
2242
1

ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер

В Лиге Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги

24 августа 2023, 21:15 | Обновлено 24 августа 2023, 21:35
2242
1
ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер
Трибуна

Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе Eden Arena

Фанаты Славии вывесили анти-российский баннер, на котором сказано: «Братик, закрой дверь!»

ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря российско-украинская война баннер
Источник Трибуна
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