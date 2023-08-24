Лига Европы24 августа 2023, 21:15 | Обновлено 24 августа 2023, 21:35
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ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер
В Лиге Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги
24 августа 2023, 21:15 | Обновлено 24 августа 2023, 21:35
2242
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Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Праге на стадионе Eden Arena
Фанаты Славии вывесили анти-российский баннер, на котором сказано: «Братик, закрой дверь!»
ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер
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