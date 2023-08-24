Вечером 24 августа в матче 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск встречается со «Славией» из Праги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Праге на стадионе Eden Arena

Фанаты Славии вывесили анти-российский баннер, на котором сказано: «Братик, закрой дверь!»

ФОТО. Братик, закрой дверь! Фанаты Славии вывесили анти-рф баннер