Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
24 августа 2023, 20:38 | Обновлено 24 августа 2023, 20:45
55
0

ЗАБАРНЫЙ: «Мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать страну»

Украинский защитник дал комментарий по поводу сегодняшнего праздника

24 августа 2023, 20:38 | Обновлено 24 августа 2023, 20:45
55
0
ЗАБАРНЫЙ: «Мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать страну»
ФК Борнмут. Илья Забарный.

Английский «Борнмут» опубликовал в своей социальной сети сообщение в честь Дня Независимости Украины.

«Сегодня День Независимости Украины», – говорится в сообщении в официальном инстаграмме клуба.

Также по случаю праздника к украинскому и мировому сообществу обратился 20-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный.

«Вы нужны нам. Нам нужны все, потому что мир должен знать, что происходит.

Ситуация плохая, но мы продолжаем борьбу и люди продолжают защищать нашу страну. Желаю всего лучшего своим соотечественникам и людям, которые поддерживают Украину» – сказал Забарный.

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Илья Забарный Борнмут чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига
Источник Instagram
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