ЗАБАРНЫЙ: «Мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать страну»

Английский «Борнмут» опубликовал в своей социальной сети сообщение в честь Дня Независимости Украины.

«Сегодня День Независимости Украины», – говорится в сообщении в официальном инстаграмме клуба.

Также по случаю праздника к украинскому и мировому сообществу обратился 20-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный.

«Вы нужны нам. Нам нужны все, потому что мир должен знать, что происходит.

Ситуация плохая, но мы продолжаем борьбу и люди продолжают защищать нашу страну. Желаю всего лучшего своим соотечественникам и людям, которые поддерживают Украину» – сказал Забарный.