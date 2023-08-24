ЗАБАРНЫЙ: «Мы продолжаем борьбу, и люди продолжают защищать страну»
Украинский защитник дал комментарий по поводу сегодняшнего праздника
Английский «Борнмут» опубликовал в своей социальной сети сообщение в честь Дня Независимости Украины.
«Сегодня День Независимости Украины», – говорится в сообщении в официальном инстаграмме клуба.
Также по случаю праздника к украинскому и мировому сообществу обратился 20-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный.
«Вы нужны нам. Нам нужны все, потому что мир должен знать, что происходит.
Ситуация плохая, но мы продолжаем борьбу и люди продолжают защищать нашу страну. Желаю всего лучшего своим соотечественникам и людям, которые поддерживают Украину» – сказал Забарный.
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