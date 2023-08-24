Кривцов попал в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США

«Интер Майами» в перестрелке из «Цинциннати» одержал по пенальти победу в полуфинальном матче Открытого Кубка США - 3:3 (пенальти - 5:4). Встреча прошла в Цинциннате на стадионе TQL.

Украинский 32-летний центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов провел все 120 минут на поле и записал в свой актив желтую карточку.

По версии американского спортивного портала SofaScore украинец своим выступлением заслужил попадание в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США.

Финальный матч турнира будет сыгран 28 сентября, начало в 23:00.