Кривцов попал в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США
Защитник «Интер Майами» отлично провел кубковый матч
«Интер Майами» в перестрелке из «Цинциннати» одержал по пенальти победу в полуфинальном матче Открытого Кубка США - 3:3 (пенальти - 5:4). Встреча прошла в Цинциннате на стадионе TQL.
Украинский 32-летний центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов провел все 120 минут на поле и записал в свой актив желтую карточку.
По версии американского спортивного портала SofaScore украинец своим выступлением заслужил попадание в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США.
Финальный матч турнира будет сыгран 28 сентября, начало в 23:00.
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