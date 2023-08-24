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Major League Soccer
24 августа 2023, 19:34 | Обновлено 24 августа 2023, 19:59
217
0

Кривцов попал в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США

Защитник «Интер Майами» отлично провел кубковый матч

24 августа 2023, 19:34 | Обновлено 24 августа 2023, 19:59
217
0
Кривцов попал в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США
Интер Майами. Сергей Кривцов

«Интер Майами» в перестрелке из «Цинциннати» одержал по пенальти победу в полуфинальном матче Открытого Кубка США - 3:3 (пенальти - 5:4). Встреча прошла в Цинциннате на стадионе TQL.

Украинский 32-летний центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов провел все 120 минут на поле и записал в свой актив желтую карточку.

По версии американского спортивного портала SofaScore украинец своим выступлением заслужил попадание в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США.

Финальный матч турнира будет сыгран 28 сентября, начало в 23:00.

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Сергей Кривцов Интер Майами Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS)
Источник SofaScore
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