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Аргентина
24 августа 2023, 18:34 | Обновлено 24 августа 2023, 18:50
411
0

Партнер Роналду вернулся в Ривер Плейт спустя пять лет

«Ривер Плейт» подписал Гонсало Мартинеса из «Аль-Насра»

24 августа 2023, 18:34 | Обновлено 24 августа 2023, 18:50
411
0
Партнер Роналду вернулся в Ривер Плейт спустя пять лет
TyC Sports. Гонсало «Пити» Мартинес

Аргентинский «Ривер Плейт» подписал атакующего полузащитника «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Гонсало «Пити» Мартинеса.

30-летний Мартинес вернулся в «Ривер Плейт» бесплатно после расторжения контракта с «Аль-Насром». С клубом из Буэнос-Айреса полузащитник подписал контракт до конца 2024 года с возможностью продления еще на один год.

В прошлом сезоне в составе «Аль-Насра» Мартинес сыграл только 9 матчей, а в феврале получил травму. За «Ривер Плейт» Пити выступал с 2015 по 2018 год и выиграл два Кубка Либертадорес и два Суперкубка Южной Америки.

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