Партнер Роналду вернулся в Ривер Плейт спустя пять лет
«Ривер Плейт» подписал Гонсало Мартинеса из «Аль-Насра»
Аргентинский «Ривер Плейт» подписал атакующего полузащитника «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Гонсало «Пити» Мартинеса.
30-летний Мартинес вернулся в «Ривер Плейт» бесплатно после расторжения контракта с «Аль-Насром». С клубом из Буэнос-Айреса полузащитник подписал контракт до конца 2024 года с возможностью продления еще на один год.
В прошлом сезоне в составе «Аль-Насра» Мартинес сыграл только 9 матчей, а в феврале получил травму. За «Ривер Плейт» Пити выступал с 2015 по 2018 год и выиграл два Кубка Либертадорес и два Суперкубка Южной Америки.
¡Bienvenido a casa, Pity! ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/FX4tFPkJvx— River Plate (@RiverPlate) August 24, 2023
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